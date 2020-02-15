Galatasaray, Kadıköy’e tam kadro

Cim-Bom’da sakatlıkların bir bir iyileşmesi yüzleri güldürdü.



Falcao artık takımla birlikte çalışmalara katılırken, Kasımpaşa maçında sakatlığı nükseden Saracchi’nin de yine Fenerbahçe maçında sahadaki yerini alacağı belirtildi. Sarı-kırmızılılarda Andone de oynayacak kıvama geldi. Rumen forvetin de teknik kadrodan şans beklediği belirtildi. Böylece Cim-Bom, Fenerbahçe maçına sorunsuz olarak çıkacak. Sarı-kırmızılılarda sarı kart sınırında ise sadece Adem Büyük bulunuyor. Galatasaray’da yarınki maçta kart ve sakatlık problemi olmazsa, Cim-Bom derbiye tam kadro çıkma şansı yakalanacak.

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