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23.08.2020 - 18:23 | | DHA

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda koronavirüs vakası

Galatasaray Kulübü, basketbol A kadın takımında bir personelin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda koronavirüs vakası
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Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kulüp tarafından Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için dün sabah yapılan COVID-19 PCR testleri sonucunda ekipten bir personelde pozitif bulgulara rastlandığı kaydedildi. Personelin klinik bir şikayetinin olmadığı ve izolasyon ile tedavi sürecine başlandığı belirtildi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımında koronavirüs vakası

 

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