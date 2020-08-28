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28.08.2020 - 14:16 | | İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda tüm testler negatif

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, geçen hafta cumartesi bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı Kadın Basketbol Takımı'nda, son testte tüm sonuçların negatif olduğu belirtildi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda tüm testler negatif
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Sarı-kırmızılıların internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla 26 Ağustos Çarşamba günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası tüm sonuçlar negatif olarak tespit edilmiştir" denildi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımında tüm testler negatif

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