Galatasaray kafilesi Konya'da

Galatasaray, Süper Lig'in 17'nci haftasında yarın saat 19.00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın da yer aldığı sarı kırmızı kafile, bugün THY'ye ait özel uçakla Konya'ya geldi. Kafileyi karşılayan taraftar derneği üyeleri teknik direktör Fatih Terim'e çiçek hediye etti. Kafile, daha sonra kamp yapacağı otele geçti. Sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek olan Arda Turan da kamp kafilesinde yer aldı.

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.