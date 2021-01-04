Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray kafilesi Konya'da
04.01.2021 - 18:03 | | İsmail AKKAYA - Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA (DHA)

Galatasaray kafilesi Konya'da

Galatasaray kafilesi yarın İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya'ya geldi.

Galatasaray kafilesi Konya'da
ABONE OL

Galatasaray, Süper Lig'in 17'nci haftasında yarın saat 19.00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın da yer aldığı sarı kırmızı kafile, bugün THY'ye ait özel uçakla Konya'ya geldi. Kafileyi karşılayan taraftar derneği üyeleri teknik direktör Fatih Terim'e çiçek hediye etti. Kafile, daha sonra kamp yapacağı otele geçti. Sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek olan Arda Turan da kamp kafilesinde yer aldı.

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

Galatasaray kafilesi Konyada

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son Dakika | TFF resmen açıkladı, Galatasaray'da transfer herakatı başladı! 4 isim birden imzalıyor...
    Tanguy Ndombele'nin Tottenham Hotspur Formasıyla Yükselişi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Darren Fletcher, Manchester United'a döndü
      Darren Fletcher, Manchester United'a döndü
    2. Emre Kılınç ve Karim Hafez PFDK'da
      Emre Kılınç ve Karim Hafez PFDK'da
    3. Bulut kadro tercihlerini açıkladı!
      Bulut kadro tercihlerini açıkladı!
    4. 2. etabı Nasser Al-Attiyah kazandı
      2. etabı Nasser Al-Attiyah kazandı
    5. Galatasaray kafilesi Konya'da
      Galatasaray kafilesi Konya'da



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ankaragücü, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı.

    Ankaragücü, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı.

    Fatih Karagümrük'ten Beşiktaş'a teşekkür

    Fatih Karagümrük'ten Beşiktaş'a teşekkür

    Son dakika | TFF, transfer harcama limitlerini açıkladı

    Son dakika | TFF, transfer harcama limitlerini açıkladı

    Son Dakika | Kayserispor ayrılığı resmen açıkladı!

    Son Dakika | Kayserispor ayrılığı resmen açıkladı!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet