Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray kafilesi Malatya'da
11.01.2021 - 20:17 |

Galatasaray kafilesi Malatya'da

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Malatya'ya ulaştı.

Galatasaray kafilesi Malatya'da
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Malatya'ya ulaştı. 

Malatya Havalimanı'na özel uçakla gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Galatasaraylı taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Fatih Terim'e çiçek verdi. 

Sarı-kırmızılı kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti. Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma yarın saat 20.45'te Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray kafilesi Malatyada

    Mustafa Cengiz: "Ali Koç, sen haddini bileceksin"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Göztepe, Peter Zulj'u kiraladı!
      Göztepe, Peter Zulj'u kiraladı!
    2. Ozan Tufan: "Hiçbir şeyi hatırlamıyorum"
      Ozan Tufan: "Hiçbir şeyi hatırlamıyorum"
    3. Başakşehir Duarte'yi resmen açıkladı!
      Başakşehir Duarte'yi resmen açıkladı!
    4. Galatasaray kafilesi Malatya'da
      Galatasaray kafilesi Malatya'da
    5. Mustafa Cengiz:
      Mustafa Cengiz:



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ömer Düzgün: "İlk yarıya 5 dakika eklendiğini ilk defa görüyorum"

    Ömer Düzgün: "İlk yarıya 5 dakika eklendiğini ilk defa görüyorum"

    Caner Erkin: "Bizim önümüzü kimse kesemez"

    Caner Erkin: "Bizim önümüzü kimse kesemez"

    Son dakika - Erol Bulut: "Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz"

    Son dakika - Erol Bulut: "Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz"

    Son dakika - Ali Koç'tan yayıncı kuruluş tepkisi! "Taraftarlarımız bizden sinyal beklesin"

    Son dakika - Ali Koç'tan yayıncı kuruluş tepkisi! "Taraftarlarımız bizden sinyal beklesin"

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet