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23.01.2021 - 18:14 |

Galatasaray kafilesi, Malatya'da

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maç için Malatya'ya geldi.

Galatasaray kafilesi, Malatya'da
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Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maç için Malatya'ya geldi.

Özel uçakla kente gelen sarı-kırmızılı kafile, Malatya Havalimanı'nda bekleyen takım otobüsüne bindi.

Sarı-kırmızılı kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti. 

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, yarın saat 16.00'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray kafilesi, Malatyada

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