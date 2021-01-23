Galatasaray kafilesi, Malatya'da

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maç için Malatya'ya geldi.

Özel uçakla kente gelen sarı-kırmızılı kafile, Malatya Havalimanı'nda bekleyen takım otobüsüne bindi.

Sarı-kırmızılı kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti.

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, yarın saat 16.00'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.