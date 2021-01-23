23.01.2021 - 18:14 |
Galatasaray kafilesi, Malatya'da
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maç için Malatya'ya geldi.
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maç için Malatya'ya geldi.
Özel uçakla kente gelen sarı-kırmızılı kafile, Malatya Havalimanı'nda bekleyen takım otobüsüne bindi.
Sarı-kırmızılı kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti.
Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, yarın saat 16.00'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.