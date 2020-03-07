07.03.2020 - 23:36 |
Galatasaray kafilesi Sivas'ta
Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, Sivas'a ulaÅŸtÄ±.Â
SÃ¼per Lig'in 25. haftasÄ±nda yarÄ±n Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, Sivas'a ulaÅŸtÄ±.Â
Ã–zel uÃ§akla Sivas Nuri DemiraÄŸ HavalimanÄ±'na gelen sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kafileyi, bir grup taraftar karÅŸÄ±ladÄ±.Â Teknik direktÃ¶r Fatih Terim ile futbolculara sevgi gÃ¶sterisinde bulunan taraftarlar, hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.
Galatasaray kafilesi, daha sonra otobÃ¼sle konaklayacaÄŸÄ± otele geÃ§ti. Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, yarÄ±n saat 19.00'da Sivas Yeni 4 EylÃ¼l StadÄ±'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.