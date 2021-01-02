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02.01.2021 - 23:04 | | SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA

Galatasaray kaptanı Arda Turan Omar Elabdellaoui'yi hastanede ziyaret etti!

Galatasaray'da Arda Turan, Antalya maçından sonra Omar’ı ziyaret etti. Arda, ''İnşallah Omar iyi olacak. Dua ediyoruz. Morali de iyi, inşallah daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.

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Galatasarayın takım kaptanı Arda Turan, Antalyaspor ile oynanan karşılaşma sonrasında Omar Elabdellaouiyi ziyaret etti.

Galatasaray, Süper Ligin 16ncı haftasında sahasında Antalyaspor ile golsüz berabere kalırken, takım kaptanı Arda Turan, mücadele sonrasında havai fişek patlaması sonrasında yaralanan ve tedavisi hastanede devam eden Omar Elabdellaouiyi bir kez daha yalnız bırakmadı. Takımını hem saha içi hem de saha dışında sahiplenen ve bu sezon örnek bir davranış sergileyen tecrübeli futbolcu, mücadelenin ardından soluğu Omarın yanında aldı.

Ziyaret sonrasında Demirören Haber Ajansına (DHA) konuşan Arda Turan, İnşallah Omar iyi olacak. Dua ediyoruz. Morali de iyi, inşallah daha iyi olacak. Siz de dua edin ifadelerini kullandı.

Galatasaray kaptanı Arda Turan Omar Elabdellaouiyi hastanede ziyaret etti

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