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14.02.2021 - 19:13 |

Galatasaray - Kasımpaşa maçında tartışmalı penaltı pozisyonu!

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı konuk ettiği mücadelenin 2. yarısında tartışmalı bir penaltı pozisyonu yaşandı.

Galatasaray - Kasımpaşa maçında tartışmalı penaltı pozisyonu!
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Galatasaray'ın Süper Lig'in 25. haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk ettiği mücadelenin 2. yarısında tartışmalı bir penaltı pozisyonu yaşandı.

53. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Galatasaray savunmasından seken topu ceza sahası içinde kontrol etmek isteyen Varga, Kerem'le girdiği mücadelede yerde kaldı. Kasımpaşalılar penaltı bekledi ancak oyun devam etti. Pozisyon bir süre VAR tarafından kontrol edildi ancak hakem Erkan Özdamar herhangi bir inceleme tavsiyesi gelmedi.

Galatasaray - Kasımpaşa maçında tartışmalı penaltı pozisyonu

Fuat Çapa maç sonu karar tepki göstererk "İkinci yarıda iyi oynadık. Merkezden değil de kanatlardan gelerek daha iyi oynadık. Golden sonra da umutlandık. Birçok pozisyon var. Rakibimize verilen penaltıyı VAR'ı beklemeden veriyorsunuz. Bizdeki pozisyonu ise VAR'dan bakmıyorsunuz, bir yorum yapmıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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