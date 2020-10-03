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03.10.2020 - 23:42 |

Galatasaray, Kasımpaşa'ya hazır!

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray'da Kasımpaşa hazırlıkları tamamlandı.

Galatasaray, Kasımpaşa'ya hazır!
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Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. 

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ile başladı. 

Dar alanda pas çalışması ile süren idmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. 

Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, tesislerinde kampa girdi.

Galatasaray, Kasımpaşaya hazır

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