Galatasaray kaynak arıyor

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray’da yönetim, oyunculara ödeme yapmak için kaynak arayışına girdi. Koronavirüs sonrası kulüpler mali yönden büyük zarar görürken, sarı-kırmızılılar, iki ay sonra oyunculara ödeme yapmaya hazırlanıyor.

Bununla ilgili kaynak arayan idareciler belli bir miktarda da olsa futbolcuların hesabına para geçmeyi hedefliyor. Böylece biraz olsun futbolcuların moral bulması planlanıyor. Bilindiği gibi Galatasaray, sporcular dışında kalan diğer personelinin maaşlarını gününde yatırarak, onların koronavirüs günlerinde mağdur olmamasını amaçlamıştı.

Sezonun başlamasıyla beraber oyuncuların mali yönden olumsuz etkilenmesini istemeyen sarı-kırmızılı idareciler bu konuda büyük hassasiyet gösteriyor. Futbol takımının bir aylık giderinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu ve ilk planda bunun yarısının ödenmeye çalışılacağı öğrenildi.

Türk Telekom Stadı’nda seyircisiz maçlarda belli bir bedel karşılığında taraftar maketi koyma girişimi ile kulüp logolu maske projelerinin de bu çerçevede geliştirildiği ve kısa süre içinde kulübün kaynak sorununa ilaç olacağına inanıldığı belirtildi.

Pandemide ikinci proje

Cim-Bom’da pandemi döneminde ikinci proje de geliyor. İki gün önce seyircisiz maçlarda belli bedel karşılığı taraftar maketi koyma projesini, “Sensiz olmaz Galatasaray” ismiyle duyuran sarı-kırmızılılar bu kez de maske işine el atıyor. Sponsorluk görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar mağazalarında kulüp logolu maske satışı gerçekleştirecek.