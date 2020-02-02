Galatasaray – Kayserispor maçı canlı bahisle Misli.com'da!

Ev sahibi ekipte önemli isimler Lemina, Falcao ve Saracchi bu maçta forma giyemeyecek. Kayserispor ise geçtiğimiz hafta önde olduğu Ankaragücü maçında skoru tutamadı ve eksik rakibiyle 1 puanı paylaşmak zorunda kaldı. Bu karşılaşmaya Misli.com’da açılan bahis oranlara bakıldığında ev sahibi Galatasaray’ın favori olduğunu net olarak görebiliyoruz. Süper Lig’de üst sıraların kızıştığı ve rakiplerinin zor fikstürü olduğu dönemde bunu lehine kullanmak isteyen Galatasaray mutlak galibiyete uzanmak istiyor. Siz de bu mücadeleye Misli.com üzerinden tek maç ve canlı bahis seçenekleriyle iddaa oynayıp heyecana ortak olabilirsiniz.

Bu istatistiklere dikkat!

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon ilk 30 dakikada sadece 1 gol yedi.

Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 8 deplasman maçını en az 2’şer gol yiyerek kaybetti

Galatasaray, Kayserispor ile oynadığı son 9 lig maçının sadece 5’ini kazanabildi.

Öne çıkan bahisler

Misli.com’da tek maç ve canlı iddaa seçeneğiyle bahis severlere sunulan mücadeleye üyeler %40 oynanma oranıyla ev sahibi Galatasaray’ın mücadeleden galip ayrılacağını düşünüyor. Bu mücadele için üyelerin bir sonraki tercihi ise 2,5 Üst.

Misli.com yorumcusu Ali Naci Küçük’ün yorumu

Galatasaray ligin 2.yarısına hem skor hem de sergilediği futbol açısından iyi bir giriş yaptı. Lider Sivasspor ile puan farkını 8’e düşüren Galatasaray her maçı final olarak değerlendirip şampiyonluk mücadelesini sürdürmek istiyor. Nitekim son yıllarda bu tip puan farklarını eriten ve lig sonunda hedefine ulaşan bir Galatasaray izledik. Falcao ve Saracchi bu karşılaşmaya yetişemeyecek olsa da ben Galatasaray’ın sorun yaşamadan rakibi karşısında rahat bir galibiyete ulaşacağını düşünüyorum. Bu yüzden de oranın da cazibesi nedeniyle ‘her iki yarıyı da ev sahibi kazanır’ bahsi son derece mantıklı, risk almaya değer.