Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray seyircisi önünde Kayserispor'la karşılaşacak. Fenerbahçe'nin Trabzon'a 2-1 yenildiği haftada Galatasaray üst sıralara yerleşmek iin galibiyet arayacak. Taraftar bu kritik maçı kaçırmak istemiyor ve "Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu soruyor.

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Kayserispor maçı bu akşam saat 19.00'da TT Arena'da oynanacak. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetirken müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet, Marcao, Linnes, Seri, Donk, Ömer, Feghouli, Emre, Adem

KAYSERİSPOR: İsmail, Lopes, Rienstra, Oğuzhan, Emre Taşdemir, Campanharo, Mensah, Situm, Henrique, Emre Demir, Mesanovic

DÖRT FUTBOLCU FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray’da dört futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle Hes Kablo Kayserispor müsabakasında oynayamayacak. İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçta adale sakatlığı yaşayan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacak. Sarı kart cezalısı olan Mario Lemina ile sakatlık sonrası adaptasyon süreci devam eden Florin Andone de karşılaşmada forma giyemeyecek. Tedavileri tamamlanan Henry Onyekuru ve Ahmet Çalık ile kart cezası biten Marcao ise görev verilmesi durumunda maçta görev yapacak.

İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray’da Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda ve Adem Büyük yarınki müsabakada sarı kart görmeleri halinde 21. haftada oynanacak Kasımpaşa maçında görev alamayacak.