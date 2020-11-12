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12.11.2020 - 15:03 | | AA

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı.

Isınma hareketleri ile başlayan idmanda topa sahip olma temeli üzerine pas oyunları gerçekleştirildi. Çalışmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Üç gün izin yapacak sarı-kırmızılılar, 16 Kasım Pazartesi günü çalışmalarına devam edecek.

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Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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