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10.09.2020 - 17:29 | | İSTANBUL (AA) -

Galatasaray Kulübü Denetim Kurulunda değişiklik

Galatasaray Kulübü Denetim Kurulunda değişikliğe gidildi.

Galatasaray Kulübü Denetim Kurulunda değişiklik
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün denetim kurulu üyesi Sayın Mehmet Gürol Ayan'ın istifası nedeniyle boşalan denetim kurulu asil üyeliği görevini tüzüğümüz gereğince yedek üyeler arasında en çok oyu alan Sayın Ertay Örmen, devralmıştır. Sayın Mehmet Gürol Ayan'a kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, Sayın Ertay Örmen'e de görevinde başarılar dileriz." denildi. 

Galatasaray Kulübü Denetim Kurulunda değişiklik

 

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