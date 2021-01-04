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04.01.2021 - 14:47 | | İSTANBUL (AA)

Galatasaray Kulübü, Turgay Vardar'ı andı

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılılarda geçmişte basınla ilişkiler bölümünün çeşitli kademelerinde görev yapan gazeteci Turgay Vardar'ı, vefatının 15. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.

Galatasaray Kulübü, Turgay Vardar'ı andı
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Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda, "1997 yılı ile 4 Ocak 2006 tarihi arasında Galatasaray Spor Kulübü Basınla İlişkiler bölümünün çeşitli kademelerinde görev yapan Turgay Vardar'ı aramızdan ayrılışının 15. yılında saygıyla ve özlemle bir kez daha anıyoruz." denildi.

 

Galatasaray Kulübü, Turgay Vardarı andı

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