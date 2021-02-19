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19.02.2021 - 13:32 | | AA

Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplanıyor

Galatasaray Kulübünün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplanıyor
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, saat 13.30'da başlayacak divan kurulu toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Çevrim içi yapılacak toplantıyı kulüp üyeleri, taraftarlar veya basın mensupları "www.gsdivan.com" internet sitesi üzerinden takip edebilecek.

Toplantıda üyeler, kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında görüşlerini dile getirecek.

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Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplanıyor

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