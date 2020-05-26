Galatasaray kuvvet ve taktik çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, Galatasaraylı futbolcular dinamik ısınma yaptı.

Daha sonra kumda kuvvet çalışması üzerinde duruldu. Ana bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını Perşembe günü yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.