Galatasaray, Lemina'nın 16 milyon euroluk opsiyonunu düşürmek için görüşmelere başladı

Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

İngiltere kaynaklı Southern Daily Echo'nun haberine göre Southampton, bu sezon başında kiralık olarak gönderdiği Mario Lemina, Wesley Hoedt, Guido Carrillo, Mohamed Elyounoussi ve Fraser Forster'ın geri dönmelerini istemiyor.

Galatasaray, 16 milyon euro opsiyon hakkı bulunan Mario Lemina için İngiliz ekibi görüşmelere başlıyor. Galatasaray'ın Lemina için Southampton'a önereceği rakam henüz belli değil. Southampton'ın kiralık olarak gönderdiği tüm futbolculardan kurtulmak adına gelecek tüm teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade edildi.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Mario Lemina, Galatasaray'da kısa sürede gösterdiği etkili performansla taraftarın sevgilisi oldu. Tarzıyla Felipe Melo'yu andıran 26 yaşındaki yıldız oyuncu Galatasaray'daki geleceğine ilişkin, "Southampton ile olan kontratımın bitmesine iki yıl var. Şu an için Galatasaray'da iyi durumdayım. Umarım sezon sonunda kulübün hedeflerini gerçekleştirebiliriz. Bundan sonrasını ise göreceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Lemina bu sezon Galatasaray formasıyla 20 karşılaşmada forma giydi. Gabonlu yıldız bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.