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31.10.2020 - 14:49 |

Galatasaray - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Ankaragücü karşılaşması için nefesler tutuldu. Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı kart cezası ile Falcao bu akşamki karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki, Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler.

Galatasaray - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Taraftarlar maçın saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Lige 2'de 2 yaparak başlayan ancak sonrasında düşüş yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi gördü. Galatasaray, topladığı 10 puanla haftaya lider Aytemiz Alanyaspor'un 6, ikinci Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada girdi.

Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan MKE Ankaragücü ise yaptığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi alırken, topladığı 1 puanla son sırada bulunuyor. Peki, Galatasaray - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Kaşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele BeIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Okan- Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre, Etebo, Emre Akba (Arda), Babel,Diagne

SAKAT: Muslera, Linnes, Belhanda

CEZALI: Falcao

MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich- Atila, Erdi, Pazdan, Kitsiou, Voca, Şahverdi, Lobjanidze, Lukasik, Paintsil, Borven

CEZALI: Alper Potuk

Falcao cezalı

Sarı-kırmızılı ekipte Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, cezası nedeniyle MKE Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.

Ligin 6. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılan maçta çift sarı karttan dolayı oyundan atılan Falcao, cezası nedeniyle bu karşılaşmada sahaya çıkamayacak.

Belhanda'nın durumu belirsiz

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Younes Belhanda'nın karşılaşmada oynayıp oynamayacağı son antrenmanın ardından belli olacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılan maçta sakatlanan ve hafta boyunca tedavisi devam eden Faslı orta saha oyuncusu, takımla antrenmanlara katılamadı.

Etebo dönüyor

Kırmızı kart cezasını tamamlayan Oghenekaro Etebo, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda MKE Ankaragücü'ne karşı sahaya çıkabilecek.

Ligin 5. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında kırmızı kart gören Nijeryalı futbolcu, 6. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında cezasını tamamladı.

Luyindama ve Belhanda ceza sınırında

Galatasaray'da Christian Luyindama ve oynaması durumunda Younes Belhanda, MKE Ankaragücü müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Luyindama ve Belhanda bu akşamki maçta sarı kart görmeleri durumunda 8. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında görev alamayacak.

Kalesini gole kapatamıyor

Galatasaray, oynadığı son 4 resmi maçın tamamında en az 1 gol yedi.

Son olarak Süper Lig'in 3. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe derbisinde kalesini kapatan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 1 UEFA Avrupa Ligi ve 3 Süper Lig müsabakasında da gol yedi.

UEFA Avrupa Ligi maçında İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilen Galatasaray, ligde Kasımpaşa'ya 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yense de rakibinin 1 gol bulmasını engelleyemedi.

 

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