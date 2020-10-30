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30.10.2020 - 23:32 |

Galatasaray, MKE Ankaragücü öncesi taktik çalÄ±ÅŸtÄ±!

Galatasaray, SÃ¼per Lig'de sahasÄ±nda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

Galatasaray, MKE Ankaragücü öncesi taktik çalÄ±ÅŸtÄ±!
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Galatasaray, SÃ¼per Lig'in 7. haftasÄ±nda yarÄ±n sahasÄ±nda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â 

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Fatih Terim yÃ¶netiminde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda, futbolcularÄ±n Ä±sÄ±nma hareketlerinin ardÄ±ndan pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â 

AntrenmanÄ±n ana bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise taktik Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.Â 

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n idmandan sonra tesislerde kampa girdiÄŸi duyuruldu.

Galatasaray, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ Ã¶ncesi taktik Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

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