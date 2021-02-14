Galatasaray, Onyekuru'nun bonservisi için formülü buldu!

Ocak 2018'de başkan seçilen Mustafa Cengiz, UEFA ile 4 yıllık anlaşma imzalamıştı. Transfer dönemlerinde satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, çareyi kiralama yolunda bulmuştu. Bu yaz transfer döneminde FFP'nin son kez sarı-kırmızılı kulübe uygulanacağı ortaya çıktı.

Bu sezon için Monaco'dan 650 bin Euro'ya kiralanan Henry Onyekuru'nun sezon sonunda geçerli olan satın alma opsiyonu ise 4 milyon 350 bin Euro.

AVRUPA'DA OYNATAMAZ

Onyekuru için bu rakamı ödeyecek olan Galatasaray, 4.3 milyon Euro'luk satış gerçekleştiremezse, FFP'ye takılacak. UEFA listesine yazılamayacak Nijeryalı yıldızı da önümüzdeki sezon Avrupa kupalarındaki maçlarda oynatamayacak.

Sarı-kırmızılı yönetim, Onyekuru'nun bonservisine karşılık satış yapmaya çalışacak ve ilk aday West Bromwich'e kiralanan Diagne. Aslan, 13 milyon Euro'ya alınan Diagne'yi 6 milyon Euro'ya satmaya hazır. Onyekuru gibi satın alma opsiyonuyla kiralanan Mostafa Mohamed'de ise sorun bulunmuyor. Mısırlı golcünün bonservisi FFP anlaşması sona erdikten sonra 2022 yazında 4 milyon dolara alınacak.