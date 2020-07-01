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01.07.2020 - 12:23 | | İSTANBUL (AA) -

Galatasaray, Paidar Demir'i andı

Galatasaray Kulübü, Türk voleybolunun unutulmaz oyuncularından Paidar Demir için anma mesajı paylaştı.

Galatasaray, Paidar Demir'i andı
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Galatasaray Kulübü, Türk voleybolunun unutulmaz oyuncularından Paidar Demir için anma mesajı paylaştı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray ve Türk voleybolunun unutulmaz ismi, büyük kaptan Paidar Demir'i vefatının 14. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Galatasaray, Paidar Demiri andı

Kariyerinde Galatasaray, Eczacıbaşı, Bursa Mako'da forma giyen Paidar Demir, 150 kez milli formayı terletti. Galatasaray ve milli takımda menajerlik de yapan Paidar Demir, 1 Temmuz 2006'da İzmir'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

 

 

 

 

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