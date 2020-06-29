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29.06.2020 - 09:56 | | Serhan TÜRK/İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini kapmak istiyor!

Süper Lig'in 29'uncu haftasında dün akşam Medipol Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, zirveyle olan 8 puanlık farkı eritemedi. Sezonun son 5 haftasına girilirken şampiyonluk şansı oldukça azalan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi biletini mutlaka kapmak istiyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini kapmak istiyor!
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Ligin 30'uncu haftasında pazar günü evinde ikinci sıradaki Trabzonspor'u ağırlayacak Galatasaray, rakibini devirip Devler Ligi için önemli bir adım atmayı hedefliyor.

FALCAO'NUN YETİŞMESİ BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılılarda Trabzonspor karşılaşması öncesi Mariano ile Ahmet Çalık cezasını tamamlarken Adem Büyük'ün cezası ise devam ediyor. Puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray'da sakatlığı bulunan futbolcuların durumu da merak konusu. Bu isimlerden tedavisi süren Falcao, Trabzon karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor. Gaziantep FK maçında sakatlanan Kolombiyalı futbolcunun bu hafta takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor. Başakşehir deplasmanında sakatlanan Lemina ve Linnes'in durumu ise bugün yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini kapmak istiyor

EMİN'E GEÇER NOT

Diğer taraftan, Başakşehir maçında Lemina'nın sakatlanmasının ardından oyuna dahil olan genç Emin Bayram teknik heyetten ve taraftardan geçer not aldı. Sarı-kırmızılı teknik heyet, 17 yaşındaki stoperi Trabzonspor maçı için savunmada Donk'un yanına hazırlayacak.

MARİANO SAHAYA

Galatasaray'da cezasını tamamlayan Mariano da yeniden sağ bek bölgesine geçecek. Teknik direktör Fatih Terim, Brezilyalı futbolcuya zorlu mücadele öncesi çok güveniyor.

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