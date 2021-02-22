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22.02.2021 - 12:34 | | Takvim

Galatasaray savunması rakipsiz

Galatasaray, 26. haftayı da ligin en az gol yiyen takımı olarak kapattı.

Galatasaray savunması rakipsiz
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Sezon başından bu yana savunma performansıyla dikkati çeken Galatasaray, 26. haftayı da ligin en az gol yiyen takımı olarak kapattı.

25 karşılaşmada 50 kez fileleri havalandırarak ligin en çok gol atan takımlarından biri olan sarı-kırmızılılar, savunma performansıyla ise rakipsiz konumda...

Ligde çıktığı 25 müsabakada topu 19 kez ağlarında gören Galatasaray, bu alanda ikinci durumdaki Alanyaspor ve Trabzonspor'a göre 5 gol daha az yedi.

Galatasaray savunması rakipsiz

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