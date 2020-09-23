Galatasaray, Seri’yi tekrar kiralamak istiyor

Galatasaray’da orta saha transferine takviye çalışmaları son sürat devam ederken gündeme tekrar geçen sezon sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Jean Michael Seri geldi.

Asist Analiz'in haberine göre transfer döneminin başında oyuncuyu tekrar kiralamak için teklif yapan Cimbom, Fulham’dan ret cevabı almıştı. Fakat oyuncuya ciddi bir alıcının çıkmaması ve Seri’nin yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen İngiliz ekibinin, Fildişi Sahilli oyuncuyu kiralık olarak takımdan göndermeye sıcak bakmaya başladığı öğrenildi.

TEKRAR TEKLİF YAPILACAK

Seri’nin kulübü Fulham, oyuncuyu bonservisiyle satamazsa, Galatasaray 29 yaşındaki orta saha için bir kez daha kiralama teklifini iletecek. Oyuncunun durumunu takip eden sarı-kırmızılılar, uygun şartlar oluşması halinde Fildişili futbolcuyu tekrar kadrosuna katacak.

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği sarı-kırmızlılarda 33’ü ilk 11 olmak üzere toplam 37 maça çıkan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu takımına 2 gol, 4 asistlik katkıda bulunmuştu. Başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro civarında.