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28.02.2020 - 13:46 | | İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray taktik çalıştı

Süper Lig’in 24’üncü haftasında pazar günü sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray taktik çalıştı

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 dar alanda pas oyunuyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Öte yandan, sarı-kırmızılıların Gabonlu futbolcusu Mario Lemina da tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı.

Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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