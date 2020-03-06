Galatasaray taktik çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Sivasspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın yaptıktan sonra uçakla Sivas'a hareket edecek ve bu kentte kampa girecek.