Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray taktik çalıştı
06.03.2020 - 13:39 | | İSTANBUL, (DHA) -

Galatasaray taktik çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 25'inci haftasında pazar günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray taktik çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Sivasspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın yaptıktan sonra uçakla Sivas'a hareket edecek ve bu kentte kampa girecek.

Galatasaray taktik çalıştı

St. Etienne finale kalınca taraftar coşkusunu sahada kutladı
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Denizlispor, 15 yıllık hasretle Kadıköy'e geliyor

Denizlispor, 15 yıllık hasretle Kadıköy'e geliyor

Sivasspor'da Galatasaray maçının mesaisi sürüyor

Sivasspor'da Galatasaray maçının mesaisi sürüyor

Antalyaspor, "nokta transferler" ile çıkışa geçti

Antalyaspor, "nokta transferler" ile çıkışa geçti

Ajax'ın yardımcı antrenörü Christian Poulsen, koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı

Ajax'ın yardımcı antrenörü Christian Poulsen, koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı

Sıradaki Haber