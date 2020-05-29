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29.05.2020 - 21:10 | | AA

Galatasaray taktik çalÄ±ÅŸtÄ±

Galatasaray, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle SÃ¼per Lig'e verilen arada hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Ã§ift antrenmanla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

Galatasaray taktik çalÄ±ÅŸtÄ±
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Galatasaray Futbol TakÄ±mÄ±, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle SÃ¼per Lig'e verilen arada hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Ã§ift antrenmanla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Fiziksel Ã§alÄ±ÅŸmayla baÅŸlayan gÃ¼nÃ¼n ilk antrenmanÄ±nda rampada kuvvet Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± Ã¼zerinde duruldu. Ä°dmanÄ±n devam eden bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde pas ile dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸa yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar gerÃ§ekleÅŸtirildi. Antrenman, yenilenme koÅŸusu ve soÄŸuma hareketleriyle sona erdi.Â 

GÃ¼nÃ¼n ikinci antrenmanÄ± ise dinamik Ä±sÄ±nmayla baÅŸlarken daha sonra teknik Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±. Ana bÃ¶lÃ¼mde ise teknik direktÃ¶r Fatih Terim yÃ¶netiminde taktik Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.Â 

Galatasaray, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla devam edecek.

Galatasaray taktik Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

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