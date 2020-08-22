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22.08.2020 - 20:51 | | İSTANBUL (AA)

Galatasaray taktik çalıştı

Yeni sezona hazırlanan sarı-kırmızılılar taktik çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray taktik çalıştı
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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Taktik çalışmayla devam eden idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray, yarın yapacağı çift antrenmanla 2020-2021 sezonu hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray taktik çalıştı

 

 

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