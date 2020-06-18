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18.06.2020 - 01:47 |

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Yeni bir sayfa açalım

Terim öğrencileriyle toplantı yaparak dikkat çekti, sonuna kadar mücadele edilmesini istedi. Kalan 7 haftanın önemine değinen sarı-kırmızılıların teknik patronunun, “Puan kaybetme kredimiz kalmadı. Bütün maçları kazanmamız bile yeterli olmayacak. Rakiplerimiz de takılabilir. Bunun için yeni bir sayfa açalım, adım adım gidelim” dediği öğrenildi.

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Cim-Bom’un, Çaykur Rizespor’a yenilmesi değil futbolcuların isteksiz oyunu ve kazanma adına bir çaba harcamaması Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i kızdırırken, tecrübeli adam, yine de “Biz bitti demeden bitmez” felsefesiyle hareket ediyor.

Rize deplasmanında Muslera ile Andone’yi kurban veren ve aldığı yenilgisiyle şampiyonluk yolunda ağır yara alan Galatasaray’da kara bulutlar yavaş yavaş dağılıyor. Cim-Bom bir günlük iznin ardından Gaziantep karşılaşmasının hazırlıklarına başlarken, Teknik Direktör Fatih Terim futbolcularıyla bir toplantı yaparak uyarılarda bulundu.

Önlerinde artık 3 takım olduğuna dikkat çeken deneyimli hoca, şampiyonluk için işlerinin zorlaştığını ama umudunu yitirmediğini dile getirdi. Terim’in, “6 puan önümüzde olan Trabzonspor ve Başakşehir var. Ayrıca Sivasspor artık sıralamada bizi geçti. Puan kaybetme kredimiz kalmadı. Bütün maçlarımızı kazanmamız bile yeterli olmayacak. Yine de rakiplerimiz takılabilir. Bu haftadan itibaren yeni bir sayfa açıp adım adım gidelim. Aranın ardından sizi tanıyamadım. Oysa antrenmanlar gayet verimliydi” dediği öğrenildi.

‘Telafi etmeliyiz’

Galatasaraylı futbolcular ise özeleştiri yaparak, “Rize’de hiç iyi değildik. En azından Muslera sakatlandıktan sonra bir reaksiyon vermeliydik. Hakem kötü, rakip sert oynadı ama biz de iyi oynamadık. Bunu telafi etmeliyiz. En azından Muslera için şampiyon olmalıyız” dedikleri öğrenildi.

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