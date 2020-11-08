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08.11.2020 - 12:44 |

Galatasaray teknik heyeti 2 ismi uyardı!

Galatasaray'da Luyindama ile Belhanda, Sivasspor maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

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Galatasaray'ın iki önemli isim Sivasspor ile oynanacak maç öncesi kart ceza sınırında yer alıyor.

Orta sahanın kilit oyuncularından Younes Belhanda ile stoper Christian Luyindama, bu akşam kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve milli aranın ardından iç sahada oynanacak Kayserispor maçında takımlarını yalnız bırakacaklar.

Teknik heyetin de söz konusu oyuncuları, gereksiz yere kart görmemeleri konusunda uyardıkları öğrenildi.

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