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05.05.2020 - 07:00 |

Galatasaray TFF'den açıklama bekliyor

Sarı-kırmızılıların, Türkiye Futbol Federasyonu’nun liglerin başlayacağı tarihle ilgili resmi açıklamasını beklediği belirtildi.

Galatasaray TFF'den açıklama bekliyor

Galatasaray’da antrenmanların ne zaman başlayacağı konusundaki belirsizlik sürüyor. Sarı-kırmızılıların, Türkiye Futbol Federasyonu’nun liglerin başlayacağı tarihle ilgili resmi açıklamasını beklediği belirtildi. TFF’den yapılacak duyuruya göre tesislerde antrenmanlara start verileceği dile getirildi.

Galatasaray TFFden açıklama bekliyor

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