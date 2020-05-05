Galatasaray TFF'den açıklama bekliyor

Galatasaray’da antrenmanların ne zaman başlayacağı konusundaki belirsizlik sürüyor. Sarı-kırmızılıların, Türkiye Futbol Federasyonu’nun liglerin başlayacağı tarihle ilgili resmi açıklamasını beklediği belirtildi. TFF’den yapılacak duyuruya göre tesislerde antrenmanlara start verileceği dile getirildi.

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