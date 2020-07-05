Geri sayım sürüyor! Galatasaray-Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Galatasaray-Trabzonspor maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de haftanın en kritik müsabakasında Galatasaray ezeli rakibi Trabzonspor'u sahasında konuk edecek. Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak olan mücadele öncesinde Galatasaray 52 puan ile 4. sırada yer alırken Trabzonspor ise 58 puanla ikinci sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor şampiyonluk yarışında büyük bir yara almıştı. Şamopiyonluk koltuğunda oturan Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray ise deplasmanda rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı. Peki Galatasaray-Trabzonspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Trabzonspor maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Türk Telekom Stadyumunda seyircisiz oynanacak olan mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan Antalyalı, Feghouli, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Akbaba

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

HAFTANIN EN KRİTİK MÜSABAKASI

Galatasaray bu akşam sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde kazanan takım kritik bir virajı aşmış olacak. Geçtiğimiz hafta sahasında Ankaragücü ile sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Başakşehir'in Galatasaray ile 1-1 kaldığı ve sahada iki puan bıraktığı maçın ardından büyük bir fırsatı tepmişti. Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadığı son iki maçı kazanan Galatasaray 2009 yılından bu yana ise iç sahada üst üst rakibini üç kez mağlup etmeyi başaramadı.