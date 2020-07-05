Geri sayım sürüyor! Galatasaray-Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Galatasaray-Trabzonspor maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de 30. haftanın en kritik müsabakası olarak kabul edilen Galatasaray-Trabzonspor maçına sayılı saatler kala futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Süper Lig'de geride kalan 29 haftada topladığı 58 puanla ikinci sırada yer alan Bordo Mavililer 52 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Şampiyonluk yolunda büyük öneme sahip olan mücadelede Galatasaray'ın mücadeleden üç puanla ayrılması halinde rakipleri ile arasındaki puan farkını düşürmüş olacak. Trabzonspor ise kazanması halinde lider Başakşehir'i takibini sürdürecek. PekiGalatasaray-Trabzonspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak.
Galatasaray-Trabzonspor maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de haftanın en kritik müsabakasında Galatasaray ezeli rakibi Trabzonspor'u sahasında konuk edecek. Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak olan mücadele öncesinde Galatasaray 52 puan ile 4. sırada yer alırken Trabzonspor ise 58 puanla ikinci sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor şampiyonluk yarışında büyük bir yara almıştı. Şamopiyonluk koltuğunda oturan Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray ise deplasmanda rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı. Peki Galatasaray-Trabzonspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Trabzonspor maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Türk Telekom Stadyumunda seyircisiz oynanacak olan mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan Antalyalı, Feghouli, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Akbaba
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth
HAFTANIN EN KRİTİK MÜSABAKASI
Galatasaray bu akşam sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde kazanan takım kritik bir virajı aşmış olacak. Geçtiğimiz hafta sahasında Ankaragücü ile sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Başakşehir'in Galatasaray ile 1-1 kaldığı ve sahada iki puan bıraktığı maçın ardından büyük bir fırsatı tepmişti. Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadığı son iki maçı kazanan Galatasaray 2009 yılından bu yana ise iç sahada üst üst rakibini üç kez mağlup etmeyi başaramadı.