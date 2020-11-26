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26.11.2020 - 08:52 | | FOTOMAÇ

Galatasaray transfer haberi | Fatih Terim'den transferde ters köşe!

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de oynanan Kayserispor maçının ardından flaş bir karar aldı. Terim, transferde taktik değiştirdi.

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Kayserispor maçından sonra yönetimle görüşen Fatih Terim devre arasında mutlaka forvet takviyesi istedi. Sık sakatlanmayan, yaşı genç, penaltı dışında da gol atabilecek bir forvet istediğini söyledi.

Regista ve hızlı sol açık transferlerinin kenara alınarak acilen golcü sorununun çözülmesini talep etti. Geç kalınmaması için listede yer alan isimlerle bir an önce temaslara başlanması gerektiğini kaydetti.  

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Galatasaray transfer haberi | Fatih Terimden transferde ters köşe

 

 

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