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HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray transfer haberleri | Al Nasr, Maicon'u getirmek için uçak ayarladı!
30.07.2020 - 07:00 |

Galatasaray transfer haberleri | Al Nasr, Maicon'u getirmek için uçak ayarladı!

Galatasaray’a geri dönen Maicon için Suudi Arabistan’dan ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray transfer haberleri | Al Nasr, Maicon'u getirmek için uçak ayarladı!
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Al Nasr’da kiralık sözleşmesini bitirerek Galatasaray’a geri dönen Maicon için Suudi Arabistan’dan ilginç bir iddia ortaya atıldı. Suudi gazeteci Ali Al-Anazi attığı twitte, Maicon’un yoluna Suudi Arabistan Ligi’nde devam etmek için Galatasaray ile anlaşmak üzere olduğunu, bu gelişme üzerine Al Nasr kulübünün futbolcuyu İstanbul’dan Riyad’a getirmek için özel uçak ayarladığını yazdı.

Galatasaray transfer haberleri | Al Nasr, Maiconu getirmek için uçak ayarladı

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