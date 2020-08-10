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HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray transfer haberleri | Babel'e İngiltere'den talip!
10.08.2020 - 07:00 |

Galatasaray transfer haberleri | Babel'e İngiltere'den talip!

Premier Lig’e yükselen Fulham’ın Ryan Babel'in peşinde olduğu iddia edildi.

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Premier Lig’in yeni ekiplerinden Fulham’ın Ryan Babel ile ilgilendiği ifade edildi.

Seri’nin yeniden kiralanması için İngiliz ekibiyle görüşen Galatasaray’da, Hollandalı futbolcunun gündeme gelmesi sevinç yarattı. Galatasaray Sportif AŞ üyesi Oytun Özer’in Fulham’ın Babel için temasa geçtiği şeklindeki bir tweeti beğenmesi ise dikkat çekti.

Galatasaray transfer haberleri | Babele İngiltereden talip

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