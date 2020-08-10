Galatasaray transfer haberleri | Babel'e İngiltere'den talip!

Premier Lig’in yeni ekiplerinden Fulham’ın Ryan Babel ile ilgilendiği ifade edildi.



Seri’nin yeniden kiralanması için İngiliz ekibiyle görüşen Galatasaray’da, Hollandalı futbolcunun gündeme gelmesi sevinç yarattı. Galatasaray Sportif AŞ üyesi Oytun Özer’in Fulham’ın Babel için temasa geçtiği şeklindeki bir tweeti beğenmesi ise dikkat çekti.