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11.09.2020 - 21:07 | | Ajansspor

Galatasaray transfer haberleri | Belhanda ile menajeri açıkladı! 3 kulüp...

Galatasaray'da transferde son dakika... Sarı-kırmızıların kulüp bulmasını istediği Younes Belhanda ile menajeri William D'avila' çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray transfer haberleri | Belhanda ile menajeri açıkladı! 3 kulüp...
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Galatasaray'ın gönderilecekler listesinde ilk sıraya koyduğu Younes Belhanda konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sarı kırmızılılar Belhanda'nın transferi konusunda William D'avila'ya satış yetkisi vermişti.

"Belhada için 3 kulüple görüşme hâlindeyim"
Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan D'avila, "Belhanda için 3 kulüple görüşme hâlindeyim. Bir tanesi Arap Yarımadası'nda, diğeri Alman Budesliga 1, öbürü ise Fransa Lig 1 ekibi. Kesin bir şey söyleyemem; ama hepsi de transferi bitirmek konusunda kararlı gözüküyorlar. Süre daraldı. Kısa zamanda sonuç alacağımızı umuyorum" dedi.

William D'Avila'nın kastteği Fransız kulübü Nice...

Bu arada D'avila Galatasaray'a kiralık transferi gerçekleşen Etebo'nun, sarı kırmızılı takımda tüm beklentilere cevap vereceğini, bir an önce oynamaya başlayıp, Galatasaray'a katkı sağlamak konusunda çok arzulu olduğunu söyledi.

Galatasaray transfer haberleri | Belhanda ile menajeri açıkladı 3 kulüp...

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