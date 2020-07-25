Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Galatasaray transfer haberleri | Caner Erkin adım adım Galatasaray'a!
25.07.2020 - 17:39 |

Galatasaray transfer haberleri | Caner Erkin adım adım Galatasaray'a!

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'in yeni adresi Galatasaray oldu.

ABONE OL

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha kapıda..

Burak Yılmaz ile yolların ayrıldığı siya-beyazlı takımda Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in geleceği merak ediliyor. Trt Spor'un haberine göre Caner Erkin Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Caner Erkin'in ismi Fenerbahçe ile uzun süredir anılıyordu.

Menajerinden açıklama
Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, "Caner Erkin bugün itibariyle herhangi bir kulüple anlaşmamıştır." dedi. 

Galatasaray transfer haberleri | Caner Erkin adım adım Galatasaraya

Galatasaray transfer haberleri | Caner Erkin adım adım Galatasaraya


    Yusuf Günay: "Galatasaray yarıştığı her alanda şampiyon olamazsa başarısızdır"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Kayserispor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
      Kayserispor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
    2. Burak Yılmaz: "Türk futbolcular hain ilan ediliyor"
      Burak Yılmaz: "Türk futbolcular hain ilan ediliyor"
    3. Galatasaray'da Lemina'dan veda mesajı! "Bu hikaye bitmedi"
      Galatasaray'da Lemina'dan veda mesajı! "Bu hikaye bitmedi"
    4. Galatasaray transfer haberleri | Caner Erkin adım adım Galatasaray'a!
      Galatasaray transfer haberleri | Caner Erkin adım adım Galatasaray'a!
    5. Konyaspor - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
      Konyaspor - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Denizlispor - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda? 11'ler...

    Denizlispor - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda? 11'ler...

    Son dakika haberler - Göksel Gümüşdağ'ın cezası onandı

    Son dakika haberler - Göksel Gümüşdağ'ın cezası onandı

    Göztepe Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

    Göztepe Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

    PSG duyurdu! Mbappe'den kötü haber

    PSG duyurdu! Mbappe'den kötü haber

    Sıradaki Haber