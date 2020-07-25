Galatasaray transfer haberleri | Caner Erkin adım adım Galatasaray'a!

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha kapıda..

Burak Yılmaz ile yolların ayrıldığı siya-beyazlı takımda Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in geleceği merak ediliyor. Trt Spor'un haberine göre Caner Erkin Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Caner Erkin'in ismi Fenerbahçe ile uzun süredir anılıyordu.

Menajerinden açıklama

Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, "Caner Erkin bugün itibariyle herhangi bir kulüple anlaşmamıştır." dedi.





