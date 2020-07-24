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24.07.2020 - 16:39 |

Galatasaray transfer haberleri | Emre Mor'a büyük şok! İstenmiyor...

Galatasaray ve Olympiakos'da tutunamayan Emre Mor, Celta Vigo'da da düşünülmüyor. 22 yaşındaki yıldızın yeni sezon öncesi kamp kadrosuna alınmayacağı bildiriliyor.

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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Son dönemin en fazla tartışılan isimlerinden Emre Mor için yeni gelişmeler yaşandı. Marca'da yer alan haberde, Celta Vigo'nun Emre'yi kadrosunda düşünmediği aktarıldı.

Galatasaray transfer haberleri | Emre Mora büyük şok İstenmiyor...

Sezon öncesi hazırlıkları için programlarına başlayan Celta Vigo'nun her halükarda yeni sezon kamp çalışmalarında genç oyuncuyu istemediği vurgulandı.
2017'de 13 milyon euro ödediği Emre Mor'u istemeyen Celta Vigo, daha önce de Galatasaray ve Olympiakos'a kiralamıştı.

Haberin detayında da 22 yaşındaki oyuncuya kulüp bulması yönünde uyarılar yapıldığı bildirildi. Celta Vigo'da bu zamana kadar 3 yılda sadece 39 maça çıkan Emre Mor'un sözleşmesi 2022'ye kadar sürüyor.  Celta Vigo'nun hızlı bir şekilde Emre Mor'u elden çıkarmak istediği kaydedildi.

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