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08.09.2020 - 07:00 |

Galatasaray transfer haberleri | Etebo, Aslan oldu

Galatasaray orta sahaya ilk transferini yaptı. Sarı-kırmızılılar, İngiltere’de Stoke City forması giyen 24 yaşındaki Oghenekaro Etebo’yu bedelsiz kiraladı. Nijeryalı oyuncunun satın alma opsiyonu ise 3.5 milyon euro olarak belirlendi

Galatasaray transfer haberleri | Etebo, Aslan oldu
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Mario Lemina ve Seri ile yollarını ayırdıktan sonra orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarına hız veren Galatasaray merakla beklenen ilk takviyesini gerçekleştirdi.
Cim-Bom, İngiltere’de Stoke City forması giyen Oghenekaro Etebo’yu renklerine bağladı. 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu bedelsiz kiralandı. Galatasaray sözleşmeye ayrıca 3.5 milyon euro satın alma opsiyonu da koydurdu.
Merkez orta sahanın yanı sıra kanatlarda da oynayabilen Etebo geçen sezonun ilk yarısında Stoke City, ikinci devresinde ise kiralık olarak Getafe formaları giydi.

Galatasaray transfer haberleri | Etebo, Aslan oldu

Etebo, Galatasaray’ın transferde ilk adresi olan menajer William D’Avila’nın futbolcusu. İstanbul’a dün akşam saatlerinde gelen tecrübeli futbolcunun bir yıllığına kiralandığı sarı-kırmızılı kulüp tarafından resmen açıklandı.

Babasını kaybetti
2 Temmuz’da babasını kaybeden ve daha sonra ülkesi Nijerya’ya giden Etebo, o tarihten bu yana ülkesinde bulunuyor. Etebo, Nijerya Milli Takımı formasını 31 kez giyerken, 2 gole imza attı. Bugün takımla birlikte ilk çalışmasına çıkacak olan deneyimli futbolcu da sosyal medya hesabından Galatasaray’a transfer olacağı yönündeki haberini beğendi.

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