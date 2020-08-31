Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray transfer haberleri | Falcao'dan dünya yıldızına çağrı: 'Galatasaray'a gel...'
31.08.2020 - 08:53 |

Galatasaray transfer haberleri | Falcao'dan dünya yıldızına çağrı: 'Galatasaray'a gel...'

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao, Cuadrado'ya transfer çağrısı yaptı.

Galatasaray transfer haberleri | Falcao'dan dünya yıldızına çağrı: 'Galatasaray'a gel...'
ABONE OL

Transferde son günlerde durgunluk yaşayan ve taraftarlarının tepkisine maruz kalan Galatasaray'da devreye Radamel Falcao girdi. Kolombiyalı yıldız, Juventus'ta oynayan vatandaşı Juan Cuadrado'ya transfer çağrısı yaptı.

İdmandaki bir fotoğrafını Instagram'dan paylaşan yıldız oyuncuya Cuadrado'dan cevap geldi ve bunun üzerinde de Falcao, "Come Juan" (Gel Juan) şeklinde bir mesaj yolladı.

TARAFTARLAR MESAJ YAĞMURUNA TUTTU
Galatasaray taraftarları bu mesajı kısa süre içinde beğeni yağmuruna tuttu ve ardından Cuadrado'ya "Come to Galatasaray" mesajları yollanmaya başlandı. Juventus ile 2 yıl daha sözleşmesi olan 32 yaşındaki Cuadrado, İtalyan ekibinin değişmez isimleri arasında yer alıyor.

Galatasaray transfer haberleri | Falcaodan dünya yıldızına çağrı: Galatasaraya gel...

Galatasaray transfer haberleri | Falcaodan dünya yıldızına çağrı: Galatasaraya gel...

Fenerbahçeli Okan Turp'tan harika gol...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Monaco'dan Sivasspor'a! Youssef Benasser...
    Transfer haberleri | Monaco'dan Sivasspor'a! Youssef Benasser...
  2. Son dakika | Galatasaray'a Emre Akbaba şoku...
    Son dakika | Galatasaray'a Emre Akbaba şoku...
  3. Şenol Güneş: “Dünya Kupası’na mutlaka katılmak istiyoruz”
    Şenol Güneş: “Dünya Kupası’na mutlaka katılmak istiyoruz”
  4. Bursa’da uluslararası bisiklet yarışı!
    Bursa’da uluslararası bisiklet yarışı!
  5. Beşiktaş transfer haberleri | Rota yeniden Balotelli!
    Beşiktaş transfer haberleri | Rota yeniden Balotelli!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kemer’de büyük coşku

Kemer’de büyük coşku

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor!

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor!

Galatasaray transfer haberleri | Hakan Balta teknik ekibe dahil oluyor!

Galatasaray transfer haberleri | Hakan Balta teknik ekibe dahil oluyor!

Galatasaray'ın Ümraniyespor sınavı!

Galatasaray'ın Ümraniyespor sınavı!

Sıradaki Haber