Galatasaray transfer haberleri | Feghouli maaşında indirime gitti!

Galatasaray’da fedakarlık yapmadığı söylenen dört futbolcudan biri olan Feghouli de sonunda arkadaşlarına ayak uydurdu. Tecrübeli oyuncu, Falcao’dan sonra ücretinde indirime gitti.



Cezayirli futbolcu 3 milyon 850 bin euro olan garanti ücretinin 3 milyon euroya indirilmesi için yapılan teklifi kabul etti. 2 sene daha sözleşmesi bulunan ve yüksek maliyeti nedeniyle satılması planlanan yıldız futbolcunun indirime yanaşmasıyla beraber bu olasılık ortadan kalktı. Böylece Galatasaray’da Feghouli belirsizliği de son buldu.



Galatasaray’da forma giydiği 3 yılda önemli işlere imza atan ve son şampiyonluğun başkahramanı olan 30 yaşındaki futbolcunun kalacak olması ile transfer politikası da yeniden şekillenecek. Teknik Direktör Fatih Terim’in onayıyla Feghouli yerini korurken, yeni transferler sağ kanat dışında olacak. Cim-Bom’un ilgilendiği belirtilen Cagliari’deki 23 yaşındaki sağ kanat Kiril Despodov transferi de rafa kalktı.