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01.09.2020 - 07:00 |

Galatasaray transfer haberleri | Feghouli’ye Boavista talip oldu!

Galatasaray'da transferde son dakika... Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli ile Boavista’nın ilgilendiği ifade edildi.

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Portekiz takımlarından Boavista’nın Galatasaray’dan Sofiane Feghouli ile ilgilendiği ifade edildi.
Spor gazetesi A Bola’nın haberine göre, orta sahaya eski Real Madrid ve Manchester Cityli Javi Garcia ile birlikte Boca Juniors’tan Seba Perez’i kadrosuna katan Boavista’nın önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılılarla temasa geçeceği dile getirildi.

Galatasaray transfer haberleri | Feghouli’ye Boavista talip oldu

Galatasaray transfer haberleri | Feghouli’ye Boavista talip oldu

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