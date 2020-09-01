01.09.2020 - 07:00 |
Galatasaray transfer haberleri | Feghouli’ye Boavista talip oldu!
Galatasaray'da transferde son dakika... Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli ile Boavista’nın ilgilendiği ifade edildi.
Portekiz takımlarından Boavista’nın Galatasaray’dan Sofiane Feghouli ile ilgilendiği ifade edildi.
Spor gazetesi A Bola’nın haberine göre, orta sahaya eski Real Madrid ve Manchester Cityli Javi Garcia ile birlikte Boca Juniors’tan Seba Perez’i kadrosuna katan Boavista’nın önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılılarla temasa geçeceği dile getirildi.