Galatasaray transfer haberleri | Feghouli’ye Boavista talip oldu!

Portekiz takımlarından Boavista’nın Galatasaray’dan Sofiane Feghouli ile ilgilendiği ifade edildi.

Spor gazetesi A Bola’nın haberine göre, orta sahaya eski Real Madrid ve Manchester Cityli Javi Garcia ile birlikte Boca Juniors’tan Seba Perez’i kadrosuna katan Boavista’nın önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılılarla temasa geçeceği dile getirildi.