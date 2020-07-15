15.07.2020 - 13:54 | | AJANSSPOR
Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini uzattı...
Galatasaray bu sezon Tarsus İdman Yurdu'na kiralık olarak gönderilen genç golcü Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini uzattı.
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Sözleşme 4 yıllık
Cimbom’da sezon başında Tarsus İdman Yurdu’na kiralanan ve 2. Lig ekibinde çıktığı 26 maçta 9 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen Ali Yavuz Kol ile 4 yıllık sözleşme uzatıldı. Genç oyuncunun sözleşmesi 2021 yılında sona eriyordu. Aslan gelecek sezon kadrosundaki yerli golcü açığını Ali Yavuz Kol ile dolduracak.
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