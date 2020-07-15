Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini uzattı...

Sarı kırmızılılarda önümüzdeki sezon ‘öze’ dönüş için düğmeye basıldı

Sözleşme 4 yıllık

Cimbom’da sezon başında Tarsus İdman Yurdu’na kiralanan ve 2. Lig ekibinde çıktığı 26 maçta 9 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen Ali Yavuz Kol ile 4 yıllık sözleşme uzatıldı. Genç oyuncunun sözleşmesi 2021 yılında sona eriyordu. Aslan gelecek sezon kadrosundaki yerli golcü açığını Ali Yavuz Kol ile dolduracak.

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