30.08.2020 - 07:00 |
Galatasaray transfer haberleri | Göztepe, Yunus Akgün'ü istedi! Son karar Terim'in...
Galatasaray'da transferde son dakika.. Göztepe, Galatasaray’ın genç futbolcusu Yunus Akgün’e talip oldu.
Göztepe, Galatasaray’ın genç futbolcusu Yunus Akgün’ün peşine düştü. İzmir ekibinin, 20 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediği bildirildi.
Başkan Mehmet Sepil’in yakın dostu olan Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim’le görüştüğü bildirilirken, son kararı deneyimli teknik adamın vereceği ileri sürüldü. Yunus ligdeki tek golünü taliplisi Göztepe’ye attı.
Göztepe 1-2 Ankaragücü Maç Özeti