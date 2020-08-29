Galatasaray transfer haberleri | Hakan Balta teknik heyete katıldı!

Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, Terim yeni sezonda antrenör kadrosuna bir yeni ismi daha ekliyor.

Başarılı çalıştırıcının an itibarıyla yardımcılık görevini Levent Şahin sürdürürken geçtiğimiz dönem Hasan Şaş ile yol ayrımına gidilmişti.

Bu ayrılık sonrası geçtiğimiz günlerde Selçuk İnan'ın futbolu noktalaması ve yeni sezonda Terim'in ekibinde olacağının açıklamasıyla devam etmişti. beIN Sports'un haberine göre; Galatasaray'ın bir başka emektar ismi Hakan Balta'da yardımcı antrenör olarak hafta başına teknik heyetine dahil olacak.

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