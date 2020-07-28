Galatasaray transfer haberleri | Hedef Sinan Bolat ve Lung!

Cim-Bom’da Muslera’nın yokluğunda yeni sezona hangi kaleci ile başlanacağı belirsizliğini koruyor. Volkan Babacan için Başakşehir’den olumsuz yanıt alan sarı-kırmızılılar, bu gelişme üzerine daha önce formasını giyen Sinan Bolat ile yine küme düşen Kayserispor’un kalecisi Silviu Lung arasında bir tercih yapmaya hazırlanıyor. İki kaleci ile görüşmelere kısa süre içinde başlanacağı belirtildi.

Elano'nun Santos'taki En İyi Anları