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15.09.2020 - 09:11 | | Sabah

Galatasaray Transfer Haberleri | Idrissa Doumbia Galatasaray'ı seçti!

Sporting Lizbon'un genç yıldızı Idrissa Doumbia, Almanya, İngiltere ve Belçika’dan gelen tekliflere rağmen Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

Galatasaray Transfer Haberleri | Idrissa Doumbia Galatasaray'ı seçti!
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Oghenekaro Etebo'nun yanında orta sahasına bir takviye daha düşünen sarı-kırmızılılar, Celta Vigo'nun göndermediği Okay Yokuşlu yerine Sporting'den Doumbia'yı gündemine aldı ve bu transferi gerçekleştirmek için yabancı kontenjanını boşaltmaya çalışıyor.

Orta sahada iki yönlü oyuncu isteyen Fatih Terim'in kriterine uyan 22 yaşındaki Fildişili yıldız, 6 ve 8 numara olarak görev yapabiliyor.

Almanya'dan Mönchengladbach ve Werder Bremen, Belçika'dan Anderlecht ve Club Brugge'den teklifler alan İdrissa Doumbia, tercihini müslüman olduğu ve burada daha fazla gelişim göstereceğine inandığı için Galatasaray'dan yana kullandı.

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

Bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirleyen Sporting Lizbon ilk planda bedelsiz kiralama ve satın alma opsiyonlu formülle ikna edilmeye çalışılacak. Etebo'dan daha az maliyetli olan İdrissa Doumbia, Okay Yokuşlu'yu transfer edemeyen Galatasaray'ın can simidi olacak.

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Galatasaray Transfer Haberleri | Idrissa Doumbia Galatasarayı seçti

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