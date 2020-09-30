30.09.2020 - 22:37 |
Galatasaray transfer haberleri | Jimmy Durmaz Fatih Karagümrük yolunda!
Transferde son dakika haberi... Galatasaray'a bekleneni veremeyen Jimmy Durmaz adım adım Fatih Karagümrük'e transfer oluyor.
Galatasaray'da ilk 11'de şans bulmayan Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük yolunda.
A Spor'un haberine göre, 31 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi.
Galatasaray'da gözden çıkarılan isimler arasında Jimmy Durmaz'ın Fatih Karagümrük'e transferinin kısa süre içinde sonuçlanacağı iddia edildi.
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